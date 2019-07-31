Свердловчанам опять пообещали шквал, грозы и град

В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, 1-2 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град, порывы ветра до 25 м/с. Непогода может вызвать нарушения в работе ЖКХ, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, рекламных и других слабоукрепленных конструкций.

Специалисты МЧС России предупреждают, что ливневые дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках и подтопление низменных участков автодорог. В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывание дорог и увлажнение дорожного полотна способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано принять меры и держать развитие ситуации под контролем.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

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