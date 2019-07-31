В Екатеринбурге уволены двое полицейских, получивших взятку одеждой и духами

В Екатеринбурге после прокурорской проверки были уволены двое участковых, которых уличили в мелком взяточничестве. Оба сотрудника работали в ОП №13 в Чкаловском районе.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, полицейские не стали привлекать к ответственности владельца магазина за продажу контрафактного товара. Вместо того чтобы изъять незаконную партию, они договорились с коммерсантом и получили от него одежду, текстиль и парфюм в качестве вознаграждения. Сейчас по этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ.

После проверки районная прокуратура внесла представление начальнику УМВД Екатеринбурга Сергею Кулагину. После этого проштрафившихся участковых уволили с формулировкой «за утрату доверия».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

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