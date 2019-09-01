Глава Екатеринбурга получил представление от прокуратуры из-за отсутствия горячей воды в Городке Чекистов

Городок Чекистов в Екатеринбурге остался без горячей воды из-за аварии. Но решить проблему никто не может, так как у теплосети нет собственников. Вину за нарушение прокуратура возложила на главу города Александра Высокинского.

Горячей воды нет уже несколько недель в 14 корпусах домов, которые относятс к памятникам конструктивизма. Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, владельца у теплосети нет, а по закону о местном самоуправлении в этом случае администрация города должна решать проблемы, связанные с электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, водоотведением, отоплением. Однако же городские власти не приняли все необходимые меры, чтобы у владельцев квартир в Городке Чекистов появилась горячая вода.

«По результатам выявленных нарушений прокуратура Екатеринбурга главе Екатеринбурга Александру Высокинскому внесла представление об устранении нарушений закона, в котором потребовала устранить указанные повреждения на теплосети в кратчайшие сроки и восстановить права жителей на бесперебойное обеспечение коммунальной услуги в виде горячего водоснабжения», – отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.08.19

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