Тепло вернется на Урал к концу недели

В Екатеринбурге в начале этой недели будет пасмурно, дождливо и прохладно, однако температура воздуха постепенно начнет расти, и к выходным погода порадует уральцев.

В понедельник и вторник днем ожидается до +12…+13 градусов, к среде воздух прогреется до +15, в четверг будет до +16, причем в этот день выглянет солнце, хотя все равно возможны дожди.

Уикенд получится довольно теплым – по данным Гидрометцентра России, ожидается до +19...+20 градусов, в пятницу и субботу возможны небольшие осадки, а вот в воскресенье будет сухо и ясно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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