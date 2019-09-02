УрФУ отказался от воздушных шаров в первый день учебного года

Сегодня на площади перед главным корпусом УрФУ пройдет фестиваль «День первый в Уральском федеральном». В этому году университет, как и в 2018-м, отказался от воздушных шаров: вместо них каждый первокурсник получит сувенир с символикой своего института, который останется на память и после праздника. «На площадке праздника также будет впервые введен раздельный сбор мусора, а активисты вуза выступят с лекцией об экограмотности», – сообщили в пресс-службе вуза.

Во время фестиваля пройдет парад творческих коллективов УрФУ и флагов стран, массовый флешмоб, ярмарка студенческих возможностей, лекторий о навыках, необходимых в эпоху цифровизации, мастер-классы по рисованию, созданию бутоньерок и открыток.

«Торжественное открытие праздника состоится в 14:00. Старт работы площадок фестиваля в 15:00. На главной сцене для гостей праздника выступят кавер-группы The Brights, «Каникулы», инди-группа «Море Гор», альт-кантри коллектив Anything Helps», – добавили в пресс-службе УрФУ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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