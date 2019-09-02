«Мегафон» стал официальным партнером КХЛ в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига и мобильный оператор «Мегафон» заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов. Компания получила официальный статус «Партнер чемпионата КХЛ», а также будет выступать спонсором «Недели звезд хоккея» и розыгрыша Кубка Гагарина в КХЛ.

В качестве партнера лиги «Мегафон» будет содействовать популяризации хоккея в России, организовывать фан-зоны для болельщиков, автограф-сессии с игроками и другие развлечения для хоккейных фанатов. Кроме того, к началу нового сезона компания подготовила инфраструктуру 19 ледовых арен страны, чтобы гарантировать бесперебойную мобильную связь.

Как сообщили в пресс-службе оператора, на ледовых аренах в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске обеспечено надежное indoor-покрытие и поддержка мобильного интернета по технологии LTE-Advanced. Во время домашних игр хоккейного клуба «Автомобилист» трафик на площадке КРК «Уралец» обычно увеличивается в несколько раз. При этом базовая станция «Мегафона» с символическим именем «Харлей» способна справиться с нагрузкой в часы пик и разогнать интернет до 300 Мбит/с на территории ледового дворца.

«Компания поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков», – отметил во время подписания соглашения генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

«С «Мегафоном» нас связывает много эффективных моментов сотрудничества. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. У нас множество совместных акций, на «Неделе Звезд Хоккея» оператор предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они «прокачали» гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете», – прокомментировал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей – один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях», – добавил Геворк Вермишян.

Партнерами КХЛ в новом сезоне также стали компания Hankook Tire, Mastercard, СОГАЗ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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