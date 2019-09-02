Для тех, кто любит поговорить с телевизором: «Планета» запускает проект голосового управления ТВ (ВИДЕО)

«Планета» готовит проект для тех, кто любит поговорить с телевизором. Уральский оператор связи «Планета» (ITM) запускает уникальный для региона IT-проект – голосовое управление собственным телевизором. Теперь своему видеоагрегату можно будет приказать найти фильм, мультфильм, ТВ-канал, подборку картин с любимым актером, не забивая в строках поиска много букв.

Как поговорить с телевизором

Как отмечают в «Планете», современное телевидение предлагает зрителям много интерактивных сервисов: поиск нужного канала или программы, возможность поставить эфир на паузу или перемотать рекламу. Но пульт, с помощью которого все привыкли управлять телевизором и телеприставкой, не позволяет в полной мере воспользоваться этими сервисами.

В связи с этим «Планета» сделала голосовое управление для сервиса «Цифровое ТВ». Так что теперь есть реальная возможность поговорить с телевизором. Есть и возможность задать телеканалу пользовательское имя и вызвать его по этому имени. Например, подал команду: «Включи музыку», и включается MTV, или «Включи про животных», и включается Animal Planet HD. Причем система управления пультом-микрофоном настолько (и очевидно) проста, что в ней спокойно разбираются даже дети дошкольного возраста.

Как говорят в компании, голосовое управление – это не просто поиск контента, теперь можно управлять воспроизведением, работать с избранным, переключать телеканалы. И на достигнутом в «Планете» останавливаться не собираются, так как «возможности интерфейса не ограничены, когда это голосовые команды, которые пользователь может спокойно продиктовать».

Екатеринбург, служба информации

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