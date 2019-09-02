Монастырь в Ганиной Яме остался без наместника

Игумен Леонтий (Козлов), который до сих пор служил наместником мужского монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме, получил новое назначение и чин.

Как сообщатся на сайте Московской патриархии, игумен Леонтий был посвящен в сан архимандрита и избран святейшим Синодом на пост главы Сызранской епархии. На память архимандриту Леонтию митрополит Кирилл преподнес образ святых Царственных страстотерпцев. «Пусть всегда этот образ тебя покрывает, защищает и помогает в дальнейшем очень ответственном, не простом, но очень благодатном служении Церкви Божией в сане епископа. Храни тебя Господь», – напутствовал архиерей.

Кто теперь будет управлять одним из самых популярных у паломников монастырем, неизвестно. Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова пока не отвечает на звонки.

Екатеринбург, служба информации

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