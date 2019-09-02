В МКУ «Городское благоустройство» сменился начальник

Сегодня замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов представил коллективу МКУ «Городское благоустройство» нового руководителя. Им стал Антон Козлов, занимавший должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области «Управтодор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Антон Козлов поблагодарил администрацию города Екатеринбурга за оказанное доверие, отметив, что на раскачку времени нет. «Будем работать!» – сказал он.

О дальнейшей судьбе прежнего руководителя, Алексея Погадаева, не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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