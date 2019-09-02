В Нижнем Тагиле будут судить сотрудника банка, который продал секреты клиента

В Нижнем Тагиле будут судить сотрудника банка, который продал неустановленному пока лицу финансовые секреты одного из клиентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в мае обвиняемый вступил в переписку в соцсети с незнакомцем, который предложил ему деньги за сведения о финансовых операциях одного из клиентов банка. Сотрудник согласился и переслал своему респонденту фотографии с монитора служебного компьютера – информацию со сведениями об операциях, произведенных по счетам, остатках на счетах одного из клиентов банка.

Затем этот клиент банка получил от неустановленного лица электронное письмо, в котором с него требовали 7 тысяч рублей, если он не хочет, чтобы информация о его счетах и операциях была передана третьим лицам. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о нарушении банковской тайны.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Материалы в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.

Нижний Тагил, служба информации

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