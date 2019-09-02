Генерал Вяткин уходит из свердловского управления ФСБ

Начальник управления ФСБ России по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Вяткин в ближайшее время покинет регион. Информация об этом курсировала около месяца. По данным источника «Нового Дня», речь не идёт об отставке. Вяткин, по неподтвержденной пока информации, получил должность в Москве.

Добавим, что официальный комментарий по поводу кадровых перестановок в управлении ФСБ по региону получить не удалось, там отметили лишь, что не комментируют слухи. Официального документа о переходе Вяткина пока нет.

Ожидается, что кадровые перемены в свердловском УФСБ произойдут в течение ближайших двух месяцев.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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