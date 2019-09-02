«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и одержал победу в стартовом матче нового сезона КХЛ (ФОТО)

В Екатеринбурге стартовал хоккейный сезон. Сегодня вечером «Автомобилист» провел первый домашний матч в новом сезоне КХЛ и одержал волевую победу над «Северсталью» из Череповца. Окончательный счет матча – 3:2 в пользу уральцев – был установлен только в овертайме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Автомобилист» к очередному чемпионату КХЛ значительно обновил состав – усилился несколькими легионерами и наконец-то подписал Павла Дацюка. Но болельщикам придется потерпеть, чтобы увидеть самого титулованного свердловского хоккеиста на льду, так как Дацюк из-за травмы пропускает начало сезона. Но это обстоятельство никак не отразилось на заполняемости трибун КРК «Уралец». На первую игру сезона пришло 5,5 тысяч зрителей – максимум, что может вместить ледовый дворец.

«Автомобилист» в дуэли с «Северсталью» выглядел фаворитом, так как уральцы выигрывали последние пять встреч с этим соперником. Но сегодняшний матч команде Андрея Мартемьянова дался тяжело.

Гости забросили первую шайбу уже на 5-й минуте, ее автором стал Евгений Бодров. В начале второго периода Игорь Гераськин еще раз огорчил вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа, и счет на табло стал угрожающим для уральцев – 0:2. Но положение быстро поправил новичок «шоферов» Питер Холланд, который с подачи Степана Хрипунова красиво обыграл голкипера соперника и забил дебютную шайбу не только за Екатеринбург, но и вообще в Континентальной хоккейной лиге. Этим летом канадский форвард перешел в «Автомобилист» из системы «Торонто».

У капитана «Авто» Найджела Доуса был отличный шанс сравнять счет до перерыва – он выкатился один на один с вратарем «Северсталью», но не смог переиграть Владислава Подъяпольского. Но уральцы дожали соперника в третьем периоде – на 47-й минуте Денис Бодров с передачи еще одного новичка «Автомобилиста», Мэйсека Брукса, забросил вторую шайбу. При счете 2:2 команды перешли в овертайм, где победу екатеринбуржцам принес точный бросок Вячеслава Литовченко.

«Чувствовалось напряжение в матче, парни горели желанием сделать результат, но соперник очень здорово играл на контратаках, хоть об этом и предупреждали. При быстрых атаках центральные нападающие немного теряли позицию, но в плюс, что надежная игра Коваржа сегодня. И проявили волю и характер, вырвали нужные два очка. Всех с началом чемпионата», – подвел итоги главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

Следующий матч «шоферы» снова сыграют на домашнем льду – 4 сентября «Автомобилист» встретится с подмосковным «Витязем».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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