В Березовском вынесли приговор гаишнику, который занимался оформлением автоподстав

Березовский городской суд вынес приговор по делу гаишника, который за мзду оформлял несуществующие ДТП. Заказчики «аварий» получили от страховых около миллиона, полицейский заработал 26 тысяч.

36-летнего бывшего сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Березовскому Алексея Лошакова судили по трем статьям: ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование их вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства».

В суде были доказаны три случая, когда он оформлял лжеаварии. Все три – осенью 2017 года, схема была похожей: он оформлял инсценировку аварии и выдавал справку о ДТП, вносил ложные сведения о повреждениях машин, дате, времени и участниках ДТП. Лжепострадавшие обращались за выплатами к страховщикам, страховые компании на этом потеряли около миллиона рублей. Полицейский за оформление двух фактов ДТП получил по 12 и 14 тысяч рублей, третий факт ДТП был оформлен из личной заинтересованности.

«По совокупности преступлений суд назначил Алексею Лошакову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 03.09.19

3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» отыгрался с 0:2 и одержал победу в стартовом матче нового сезона КХЛ (ФОТО). / «Имеет склонность к вспышкам гнева», – заключение психолога по водителю «бешеной Хонды» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»