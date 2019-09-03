Подросток попал под машину, перебегая дорогу на красный свет

В Екатеринбурге 16-летний подросток попал под машину, торопясь догнать автобус, стоявший на противоположной стороне улицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, ЧП случилось вчера в 20:15 у дома № 45 по улице Советской. Сотрудники полиции установили, что подросток перебегал дорогу на красный сигнал светофора, когда его сбил 51-летний водитель «Хендэ Солярис». Мужчина пояснил, что ехал на зеленый свет, а юношу не заметил, так как тот внезапно выбежал из-за встречного автомобиля. Водитель затормозил, но избежать наезда не удалось. Пострадавший упал, водитель вызвал на место происшествия скорую помощь. Подросток с травмой головы был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга еще раз обращается к взрослым с требованием провести с детьми разъяснительную работу, постоянно напоминать о соблюдении правил безопасного перехода проезжей части.

Екатеринбург, служба информации

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