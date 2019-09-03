Банк с уральской пропиской вошел в топ-10 в России

Интернет-банк СКБ-банка признали одним из лучших в России. Агентство MarksWebb опубликовало итоги рейтинга Internet Banking Rank 2019, уральская кредитная организация впервые участвовала в рейтинге и попала в топ-10 сразу по двум номинациям. Это седьмое место в номинации Digital Office (уровень цифрового офиса) и девятое – в категории Daily Banking (решение ежедневных задач).

Во время исследования аналитики MarksWebb и тестовые группы оценивали банки как реальные пользователи: выпускали карты, подключали мобильное приложение и затем устраивали юзабилити-тесты, кроме того, они проводили интервью. Оценивались более 500 критериев, в том числе доступность сервиса, скорость проведения операций, удобство интерфейса и юзабилити, а также качество онлайн-консультаций. При этом около половины участников исследования – люди старше 40 лет.

Высокая оценка агентства говорит о том, что в интернет-банке «СКБ Онлайн» можно просто решать повседневные задачи, например, переводить деньги на другую карту или платить за коммуналку, а также без проблем по сети получать услуги, за которыми раньше надо было идти в офис – заказать справку или выписку, оформить заявку на кредит, получить консультацию по продуктам банка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

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