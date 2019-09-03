Куйвашев повысил оклады своим подчиненным

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об индексации размера окладов государственных гражданских служащих с 1 октября 2019 года.

Документ размещен на портале правовой информации. Как передает «Новый День», оклады свердловских чиновников вырастут в 1,043 раза.

Добавим, что по данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в Свердловской области по итогам 2018 года составила 58 344 рубля в месяц. Для сравнения – в соседней Челябинской области – 57 962 рубля, Тюменской – 84 884 рубля, Курганской – 40 510 рублей. Рекордсменами стали чиновники ХМАО и ЯНАО (104 300 и 206 468 рублей соответственно).

Напомним, что средняя зарплата в Свердловской области к концу 2018 года достигла 47 242 рублей в месяц.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

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