В Екатеринбурге ищут двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании (ФОТО)

Следственный отдел Ленинского района Екатеринбурга устанавливает личности двух мужчин, которые в ночь на 15 августа изнасиловали 20-летнюю девушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, преступники напали на свою жертву во дворе жилого дома № 32 по улице Фурманова. Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения в районе места преступления. Следствие просит граждан помочь опознать молодых людей, изображенных на фото.

Фото: Александр Шульга, СУ СКР по Свердловской области

Известно, что один из сообщников среднего телосложения, брюнет с волосами средней длины, высокий, славянской внешности, на момент преступления была гематома под левым глазом, был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший: худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм тёмно-синего или чёрного цвета (спортивная куртка с капюшоном).

Тех, кто опознал подозреваемых, просят обратиться к следователю-криминалисту отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области Владимиру Александровичу Вихляеву (телефоны: 8-932-121-38-38, 8(343)297-72-19, адрес: город Екатеринбург, улица Щорса, 18); либо в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области, по адресу: город Екатеринбург, улица Большакова, 11а, телефоны: 8(343)261-61-24, 8(343)261-61-02; либо в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу, по телефону: 8(343)294-13-62. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации

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