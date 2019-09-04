Долги перед бывшей женой не пустили жителя Ирбита в Казахстан

Житель Ирбита не смог выехать из России в Казахстан из-за долгов перед бывшей супругой, поэтому он решил вернуться и заплатить всю сумму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, при разделе совместно нажитого имущества мужчина задолжал бывшей жене около 200 тысяч рублей, но погашать долг не торопился. И вот гражданин решил навестить родственников в Казахстане, отправившись туда на легковом автомобиле. При попытке пересечь границу мужчина был остановлен сотрудниками пограничной службы, которые напомнили ему о долге. Мужчине предложили вернуться в Россию и погасить задолженность, что он и сделал, после чего беспрепятственно отправился в отпуск за границу.

На сегодняшний день из-за долгов выезд за пределы России закрыт для 90 тысяч жителей Свердловской области, из них 14 тысяч – неплательщики алиментов.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 04.09.19

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