Полиция ищет, куда шла «паленка» с крупнейшего в регионе подпольного коньячного цеха (ФОТО)

После ликвидации в селе Малобрусянском Белоярского района крупнейшего за последние годы подпольного коньячного мини-завода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, расследованием будет заниматься следственный отдел ОВД Заречного. Подпольный цех располагался в подвальном помещении строящегося дома. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ и МВД задержали на месте восемь человек.

В подвале полицейские обнаружили четыре емкости объемом 1000 литров каждая. Одна была заполнена водой, вторая – спиртосодержащей жидкостью тёмного цвета, третья – чистым спиртом, а четвёртая – суррогатной водкой. Все емкости имели разливочные пистолеты и шланги. Всего изъято множество готовых к реализации партий водки и коньяка, а также свыше 50 ящиков с пробками. Кроме того, теневой бизнес лишился 247 литров этилового спирта, 395,5 литров колера для коньяка и более 61 тысячи пустых бутылок объемом 0,5 литра.

«Что характерно, на вопрос оперуполномоченных УЭБ и ПК: «А сами-то вы употребляете то, что производите в антисанитарных условиях?» бутлегеры ответили в том духе, что от этого, с позволения сказать, пойла с красивыми этикетками, живот пучит и голова на утро болит», – прокомментировал полковник Горелых. В настоящее время органы внутренних дел устанавливают, кто является организатором злачной точки, и в какие магазины поставлялся суррогат.

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 04.09.19

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