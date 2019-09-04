28 лет назад Екатеринбургу вернули историческое название

4 сентября исполнилось 28 лет с того момента, как Екатеринбургу было возвращено его историческое название. Переименовать Свердловск в Екатеринбург на внеочередной комиссии решил городской совет народных депутатов.

Вопрос о переименовании рассматривался около года. В декабре 1990 года при комиссии по культуре был образован комитет по названию города, который занимался изучением общественного мнения по этому вопросу. 4 сентября 1991 года работа комитета ознаменовалась решением о переименовании Свердловска в Екатеринбург. 23 сентября того же года это решение утвердил президиум Верховного совета РСФСР.

В начале 1990-х годов регион планировалось переименовать в Екатеринбургскую или Уральскую область. Однако поддержки у большинства представителей политической элиты того времени ни тот, ни другой вариант не нашел.

Стоит отметить, что Екатеринбург за всю историю своего существования имел не два, а три названия. В XVIII веке основатель города Василий Татищев именовал во всех официальных документах Екатеринбург на русский лад – Катерининском. Продолжалось это около трех лет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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