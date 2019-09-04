СКБ-банк тестирует сервис по оплате покупок через QR-код

СКБ-банк в тестовом режиме запустил сервис оплаты покупки через QR-код. Это пилотный в России сервис, но уральский банк в ближайшее время сделает такие платежи доступными для всех.

Банк разработал сервис оплаты покупки через QR-код, прошел все официальные тесты в Национальной системе платежных карт и одним из первых в стране начал тестирование сервиса. «Эквайринг, как сервис для оплаты товара через QR-код, будет доступен для клиентов ДелоБанка, онлайн-банка для предпринимателей. И, конечно, всем клиентам будет доступна оплата по QR-коду в онлайн-банке для физических лиц СКБ-банка Новая версия кассы с возможностью оплаты через QR-код уже установлена в офисе банка в Екатеринбурге, а первыми участниками опытной эксплуатации стал ограниченный круг клиентов», − рассказал директор Дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов.

Расплатиться по QR-коду очень просто – нужен только телефон с подключенным интернетом и приложением СКБ-банка. Покупатель должен зайти в банковское приложение, выбрать пункт меню «Перевести», затем опцию «Оплата по QR-коду», после навести камеру телефона на QR-код нужного товара и подтвердить телефон. QR-код может быть любым: динамическим (генерируется на кассе) или статическим (распечатан на ценнике или на табличке рядом с товаром).

«Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя. Можно оплатить покупку смартфоном и не носить банковскую карту с собой. Для физического лица эта услуга совершенно бесплатна, как и при привычной оплате картой», для юридических лиц – держателей ДелоКассы – эти платежи будут значительно дешевле, чем стандартный эквайринг. В среднем комиссия за эквайринг обходится предпринимателю в 1,8-2,2% от суммы платежа, а за транзакцию по СБП – всего 0,2-0,7%», − объяснил руководитель направлений онлайн-касс и эквайринга ДелоБанка Денис Дьяконов.

В ближайшее время сервис оплаты покупок по QR-кодам будет доступен всем клиентам СКБ-банка.

Екатеринбург, служба информации

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