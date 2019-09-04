Горожан научат рисовать на воде и вышивать гладью – в Харитоновском парке пройдет Большой пленэр (ФОТО)

В субботу в Харитоновском парке пройдет Большой городской пленэр, на котором можно будет научиться азам рисования, вышивания, фотографии, а также освоить технику Эбру – рисунки на воде. В парке «оживят» старую лестницу, сделав ее провожатым в мир искусства разных лет, а также устроят поэтический уголок. На пленэр ждут всех желающих – рисовать, гулять, учиться можно будет совершенно бесплатно.

Большой городской пленэр пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. Его организует своими силами департамент искусствоведения, культурологи и дизайна УрФУ и с каждым годом мероприятия становится все более масштабным. В этом году в Харитоновском парке установят пять шатров: в четырех будут идти лекции, в пятом – творческие мастер-классы.

«В Екатеринбурге проходит много мероприятий, которые горожане ждут каждый год: музыкальные вроде «Старого Нового Рока», спортивные вроде разных марафонов, другие. А мы хотим, чтобы появилась еще одна традиция – Большой городской пленэр. На нем мы хотим осмысливать Екатеринбург посредством визуальных искусств: рассматривать город через рисунки, фотографии, графику, – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь Большого городского пленэра Маргарита Главчева. – Приходить можно всей семьей. Думаю, интересно будет всем активным горожанам – кто предпочитает не сидеть дома, а знакомиться с чем-то новым, гулять».

Программа пленэра рассчитана на весь день: с 12 до 18 часов. Профессиональные художники расскажут и покажут, как писать акварельные пейзажи, как создается графика углем. Для тех, кто никогда не держал в руках кисти, пройдет мастер-класс по рисованию пастелью – организаторы обещают, что справятся даже дети. Также с детьми можно приходить на мастер-класс по росписи футболок и на урок по рисованию в технике Эбру.

«Это техника пришла к нам с Востока. Это рисунки специальными красками по воде. Затем полученные изображения переносятся на бумагу, – рассказала Маргарита Главчева. – Обращаем внимание, что на мастер-классы не нужно приносить свои материалы – мы предоставим и краски, и бумагу. Единственное исключение – мастер-класс по росписи футболок. Футболки просим взять свои».

Кроме того, в парке будет на что посмотреть. Старую каменную лестницу недалеко от входа в Харитоновский преобразуют в «Лестницу искусств». Студенты Департамента искусствоведения, культурологи и дизайна УрФУ подготовят для этого специальную инсталляцию. «На лестнице будет несколько десятков произведений, которые отсылают к разным видам искусств и к разным эпохам. А приглашенный актер своим представлением как бы свяжет это воедино», – рассказали организаторы.

Любители поэзии тоже найдут в парке свой уголок: известные строки будут написаны на осколках зеркал. Чтобы гулять было не скучно, все время пленэра в парке будут играть местные музыканты.

В лекционных шатрах можно будет за день получить неплохой багаж знаний: преподаватели УрФУ расскажут легенды Харитоновского парка и историю усадьбы, познакомят слушателей с именами уральского кинематографа. Можно будет послушать и поговорить о современном Екатеринбурге: заявлены темы благоустройства и стрит-арта.

Добавим, что пленэр – некоммерческое мероприятие, которое проводится в основном силами Департамента УрФУ. Вход в парк, на все лекции и мастер-классы – свободный. Программу Большого городского пленэра можно найти здесь.

Фото мероприятия 2018 года из официальной группы «Городской пленэр» в Фейсбуке

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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