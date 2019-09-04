Экс-полицейского приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за наезд на толпу людей (ФОТО)

В суде города Полевского сегодня огласили приговор экс-полицейскому Дмитрию Курницкому, который въехал в толпу людей на своей Toyota Land Cruiser.

ДТП случилось 25 июня 2018 года, когда в Полевском отмечали День молодежи. По данным следствия, подсудимый поссорился с группой молодых людей, стоящих возле магазина. Свидетели сообщили правоохранителям, что обвиняемый грозился всех передавить, а после протаранил толпу людей на своем внедорожнике. В результате пострадали шесть человек. Одной из девушек пришлось сделать сложную операцию. Как выяснилось в суде, наезд Курницкий совершил, будучи пьяным на автомобиле, собственником которого является его мама. Также из материалов дела известно, что мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сам подсудимый заявил журналистам, что попросту перепутал педали. В результате действия Курницкого квалифицировали по ст.264.1; ст. 30 ч.3, ст.105 ч.2 п.п.а УК РФ.

Суд признал Курницкого виновным в покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Полевской, Владислав Тринько

Полевской. Другие новости 04.09.19

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