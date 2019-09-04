В Верхнем Тагиле строители повредили газопровод

В Верхнем Тагиле несколько жилых домов по улице Островского остались без газа из-за повреждения воздушного газопровода низкого давления. Труба диаметром 57 мм была задета во время строительных работ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате инцидента временно ограничена подача газа в четырех восьмиквартирных домах с населением 59 человек. Социальные объекты в зону отключения не попали.

Сейчас на месте работает аварийная бригада газовой службы. По предварительной информации, газоснабжение в жилом секторе появится завтра, 5 сентября.

Верхний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Верхний Тагил. Другие новости 04.09.19

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