Выбросы в атмосферу от автотранспорта за год увеличились на 22 процента

Количество вредных выбросов в атмосферу от транспортных средств в 2018 году увеличилось на 22 процента по сравнению с 2017 годом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, докладывая на заседании правительства об охране и состоянии окружающей среды. По его словам, тенденция роста выбросов от автомобилей в Свердловской области соседствует со снижением выбросов от производственных предприятий: выбросы в атмосферу от заводов в 2018 году стали меньше на 7%, чем в 2017-м. На мероприятия по охране окружающей среды предприятия потратили в общей сложности 23 млрд рублей. Среди них – ЕВРАЗ, «Русал» и другие.

Глава Нижнего Тагила Сергей Пинаев в дополнение к этому рассказал, что в рамках программы «Чистый воздух» к 2024 году выбросы в атмосферу снизятся еще более чем на 25 тыс. тонн.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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