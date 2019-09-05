Некачественное асфальтирование, затянутые сроки: мэрия недовольна ремонтом дорог на Эльмаше (ФОТО)

Подрядчик, который в этом году ремонтирует дороги на Эльмаше, сегодня получил вал замечаний от администрации города.

На улице Турбинной до сих пор не полностью уложен асфальт на дороге, не сделаны тротуары. «Турбинная стояла в плане-графике в июле-августе, а сейчас сентябрь. Начался дождливый период, вы по технологии будете в каждый дождливый день останавливаться», – отчитала представителей подрядчика («Уралдортехнологии») начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

Согласно контракту ремонт здесь полностью должен закончится к 30 сентября, но последние две недели – это срок на проведение лабораторных исследований качества дороги, то есть, по сути, подрядчик должен уложиться до 15 сентября. Проезжую часть подрядчик пообещал закончить к 10 сентября, а потом заняться тротуарами и нанесением разметки. Замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов отметил, что в целом ремонты в этом сезоне идут нормально, «но вот здесь подрядчик не справляется».

Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская Улица Таганская

Эта же компания занималась ремонтом улицы Шефской – правда, в список пунктов сегодняшнего объезда ее не включили. Водители жалуются, что дорогу сразу сделали волнами, уже сейчас на ней трясет при движении, а тротуары подрядчик вообще забросил. «Если есть замечания, будут переделывать. Виктор Владимирович, есть у нас замечания?» – спросил Бубнов у зампредседателя комитета благоустройства Юровицкого. Тот ответил, что замечания есть. «Есть замечания по скорости работ, водоотведению, не очень качественно асфальтирование сделано», – прокомментировал Юровицкий. Когда эту важнейшую дорогу будут переделывать, он не сказал.

Улица Учителей Улица Учителей Улица Учителей Улица Учителей Улица Учителей Улица Учителей

Подрядчик получил замечания еще по двум дорогам, которые сейчас ремонтируют. На улице Учителей никак не могут закончить делать тротуары, плюс надо переделать участок дороги, который не прошел экспертизу. «Права на ошибку нет у вас уже – времени нет. Ускоряйтесь», – прокомментировал Бубнов.

На улице Таганской асфальт и тротуар сделаны лишь частично, но подрядчик обещает заняться этим участком после завершения работ на Турбинной.

Улица Турбинная

Алексей Бубнов после объезда этих дорог пригласил подрядчика зайти в мэрию – пообщаться подробнее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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