В Екатеринбурге коммерсанты без разрешения вырыли огромную яму у школы и колледжа (ФОТО)

На улице Таганской к началу учебного года рядом со школой и колледжем электроэнергетики и машиностроения появилась траншея двухметровой глубины. Подрядчики торгового центра здесь меняют трубы. Однако в администрации города заявили, что разрешения на такие раскопки не давали.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», сегодня во время объезда ремонтируемых дорог вице-мэр Алексей Бубнов попросил остановиться около колледжа. Его заинтересовало, почему напротив учебного учреждения в учебное время выкопали такой огромный участок и ничем не огородили. Он напомнил находящемуся на объекте представителю подрядчика, что мэрия разрешала копать две недели и закончить до начала учебного года. Кроме того, раскопки должны были быть на газоне, но по факту раскопали рядом и перекрыли проезжую часть.

«Мне начальник разрешил на две недели продлить»,– объяснился подрядчик. Бубнова удивил такой комментарий, он заявил, что согласовывать надо с администрацией. «В этот котлован может упасть ребёнок. Вы понимаете, что будет»,– спросил Бубнов. Мужчина объяснил, почему территория огорожена только пластиковой сеткой: «Ну, мы поторопились. Сейчас все поставим».

Как рассказала женщина, проживающая поблизости, риск того что кто-то из детей рухнет в коммунальную траншею, на самом деле есть. «Здесь не только колледж, там дальше стоит школа и со всех окрестных домов дети мимо этой ямы в школу ходят. А они раскопали только в сентябре!», – поделилась женщина.

Сотрудники администрации посовещались между собой и решили, что подрядчик хоть и просил две недели, но в реальности прокладка коммуникаций займёт месяц.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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