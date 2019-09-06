В Екатеринбурге снова туман (ФОТО)

На Екатеринбург снова опустился туман. По данным на 7.30 утра видимость составляла 400 метров, существенных затруднений на дорогах в пределах города, как сообщают очевидцы, это не вызвало.

Не повлияло погодное явление и на работу аэропорта Кольцово. На данный момент онлайн-табло показывает задержку двух рейсов – в Анапу и Минеральные Воды. Однако, по данным агенства, это не связано с погодными условиями, задержки носят технический характер.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.19

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