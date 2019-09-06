Пожарные пять часов боролись с огнем в частном секторе Первоуральска (ФОТО)

Только в 05.23 утра был дан отбой крупному пожару, который вспыхнул в первоуральском поселке Прогресс вчера в 20.05.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, вечером на улице Лесной загорелся деревянный дом № 9 на двух хозяев. Огонь быстро перекинулся на надворные постройки, соседний деревянный дом № 8, повредил стену дома №7.

По уточненной информации, площадь пожара составила 460 кв.м. Пожару был присвоен повышенный второй номер сложности. Еще до прибытия пожарных хозяин квартиры, где возник пожар, выбежал из дома и был госпитализирован с ожогами. В тушении пожара участвовали 32 человека и 10 единиц пожарной техники.

Почти пять часов пожарные боролись с огнем, в 00-45 открытое горение было ликвидировано. До утра продолжались работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.

В пресс-службе отмечают, что воду приходилось подвозить пожарными автоцистернами от гидрантов, расположенных на расстоянии 1 км и 2 км от места пожара. Пожарным помогли местные жители, которые тушили огонь водой, принесенной из дома в ведрах.

Первоуральск, служба информации

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