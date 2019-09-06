Больше километра теплотрассы заменят к отопительному сезону в Горном Щите (ФОТО, ВИДЕО)

В Горном Щите полным ходом ведутся работы по замене старого трубопровода. Перед энергетиками стоит задача: заменить участок трубы диаметром 219 мм, протяженность которого 1034 метра.

Замена трубопровода в Горном Щите

Магистральный трубопровод в поселке Горный щит, который проходит по улицам Кирова, Колхозная и Буденного, в эксплуатации с 1983 года. За 34 года капитальных ремонтов на нем не проводилось. По данным Екатеринбургской теплосетевой компании, от данного участка трубопровода отапливаются 14 многоквартирных и 15 частных домов, а также школа, два детских сада и поликлиника. «Было два крупных повреждения с 2016 года, когда наше предприятие начало работать на этом объекте. Пришлось поменять часть труб. Поэтому было принято решение демонтировать старые трубы и проложить новые», – объясняет начальник РТС №7 АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Олфат Талипов.

На сегодняшний день часть теплотрассы уже смонтирована. Ведутся работы по монтажу тепловых камер. Работы осложнились тем, что на участке были обнаружены коммуникации, которые не были указаны на геосъемке. По предположению энергетиков, они появились в восьмидесятых годах 20-го века во время активной застройки улиц Кирова, Колхозной и Будённого частными домами. Примерно в тот же период здесь появилось две пятиэтажки по 100 квартир. «Были коммуникации, которые не зафиксированы в документации. Пришлось выносить их, где-то обрезать. Идет у нас демонтаж тепловой камеры, которая монолитно сделана, но не по стандарту. Поэтому дополнительно приходится демонтажные работы делать», – рассказал представитель АО «ЕТК».

В компании отметили, что новые трубы, которые укладывают в Горном Щите, сократят теплопотери на 30%, их гарантийный срок службы равен 30 годам. Работы планируют завершить до 16 сентября, и запустить с началом отопительного сезона. На очереди в Горном Щите останется участок старого магистрального трубопровода, который равен примерно 400 метрам. Его энергетики екатеринбургской теплосетевой компании капитально отремонтируют уже в следующем году. На реконструкцию тепломагистрали в поселке Горный Щит ЕТК направила 11,9 млн рублей.

Горный Щит, служба информации

Горный Щит. Другие новости 06.09.19

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