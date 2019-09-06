В Сухом Логу женщина-инвалид сгорела в своем доме (ФОТО)

Этой ночью в селе Новопышминское под Сухим Логом загорелся частный дом. После тушения пожара в нем обнаружили погибшую женщину.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в 02-46 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Кирова, огонь распространился на 72 квадратных метрах – горели надворные постройки, кровля, перекрытия, оказались повреждены стены, домашнее имущество. Огонь удалось локализовать за несколько минут, к 03-07 было ликвидировано открытое горение. Но в доме нашли труп. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, скончалась 52-летняя женщина, она инвалид 2 группы. Женщина проживала одна, ей помогали в органах соцзащиты.

Причины пожара устанавливаются, по предварительной версии дом загорелся из-за неисправного печного отопления. Началась проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сухой Лог, служба информации

Сухой Лог. Другие новости 06.09.19

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