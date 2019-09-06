За довыборами в Госдуму и свердловское заксобрание будут наблюдать видеокамеры

На довыборах депутатов Госдумы и свердловского заксобрания будет организовано видеонаблюдение. Сейчас на избирательных участках проводится тестирование и полная проверка установленных веб-камер. Трансляция начнется в единый день голосования 8 сентября в 7.00. За ходом голосования жителей Свердловской области можно следить на портале nashvybor2019.ru.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного избиркома, видеонаблюдение организовано во всех 21 муниципалитетах Серовского округа, где пройдут довыборы в Госдуму.

Камеры установлены на 279 участках (из 421), сформированных УИК, а также в помещениях 21 территориальной комиссии. Как отметили в облизбиркоме, не на всех участках есть технические возможности для подключения к трансляции. Так, например, в Махнево на довыборах будут работать 15 участковых комиссий, но видеонаблюдение возможно только в шести из них. А в Гаринском городском округе камерами оснащены все 13 УИК.

В Орджоникидзевском округе в Екатеринбурге, где жители выбирают депутата областного Заксо, видеокамеры установлены на 72 из 73 участках (один временный) и в территориальной избирательной комиссии.

Добавим, что видеонаблюдение на довыборах разных уровней финансируется отдельно из федерального и областного бюджетов. Официально данные о затратах не раскрываются, но известно, что в среднем установка и настройка двух веб-камер на одном избирательном участке обходится от 22 до 28 тысяч рублей.

Как правило, записанные на выборах видеоданные хранятся в течение трех месяцев в центре обработки данных «Ростелекома». На случай обжалования результатов выборов закон предусматривает хранение записи трансляции в течение года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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