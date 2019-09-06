В Екатеринбурге будут судить мужчину, угрожавшего убить 15-летнего обидчика сына

В Чкаловском районе Екатеринбурга завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которым угрожал убийством 15-летнему школьнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел в октябре 2018 года. Мужчина пришел в школу за своим сыном, учеником 9 класса. Во дворе он увидел ссору между сыном и двумя другими школьниками. Обвиняемый вмешался в конфликт, несколько раз ударил по голове одного из мальчиков, отчего тот упал лицом вниз. Мужчина сел сверху на подростка, несколько раз ударил его по туловищу, сдавил его шею и стал угрожать убийством. После этого обвиняемый с силой надавил пальцем на правый глаз, а затем на спину потерпевшего, не давая ему подняться с земли, ударил еще несколько раз, придушил и снова пообещал убить.

«Учитывая агрессивное поведение и физическое превосходство взрослого человека, подросток воспринял высказанные угрозы реально», – отмечают в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Чкаловского судебного района г. Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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