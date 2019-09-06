Администрация Екатеринбурга заплатит миллион за позитивные посты в соцсетях

Администрация Екатеринбурга заплатит больше миллиона рублей за пиар в соцсетях. Аукцион был размещен на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет постить сообщения в официальные группы мэрии и в популярные паблики, как екатеринбургские, так и других городов.

Как сообщается в техническом задании, требуется информационное сопровождение в соцсетях Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассниках, YouTube и создание информационных материалов и их размещение. Ежемесячно надо будет размещать не менее 150 постов в официальных пабликах, не менее 40 постов в пабликах других городов и распространять информацию в пабликах Екатеринбурга во Вконтакте, где не менее 50 тысяч подписчиков. Контракт заключается до 25 декабря, исполнитель получит максимум 1 млн 50 тысяч рублей.

Заказчик пиара в соцсетях – МБУ «Радио Екатеринбург». Ранее для мэрии через эту организацию уже покупались услуги по пиару администрации и главы города в интернете, в том числе через СМИ (в общей сумме на 2,2 миллиона), отдельно проводилась закупка на рекламу 300-летия города (1,2 млн) и на проект «Екатеринбург будущего» (создание рубрики на сайте исполнителя).

Реклама мэра в соцсетях попадается и сейчас, креатив выглядит так.

Екатеринбург, служба информации

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