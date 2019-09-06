«Черный лебедь», новые силовики и воображаемые друзья в Москве: три главные внутриполитические проблемы Куйвашева

В Свердловской области наступает новый политический сезон. Анонимные телеграмеры и политологи пророчат усиление протестной активности на Среднем Урале в продолжение майских протестов на драме и «оптимизационного» кризиса в здравоохранении, который перекинулся на другие регионы страны.

«Активности, которые были в конце весны и лета, достаточно локализованы, они имеют разную природу, и я не вижу оснований для всплеска протестной активности. Например, что касается врачей, то меры, пусть и временные, несистемные, будут приниматься в отношении всей этой сферы, это коснется не только тагильской или качканарской ситуаций. Могут быть локальные конфликты, которые имеют хронический характер, – тот же самый Асбест, где непростая политическая ситуация в думе, тема со строительством завода. В Екатеринбурге тема сквера пошла на спад, все перешло в кабинетные дискуссии, если власти сделают неумные шаги по месту строительства, то возможна вспышка, но это конкретная тема конкретного города. Чего-то экстраординарного пока не просматривается», – сказал «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин.

Пессимистичный сценарий действительно не самый вероятный: протестный потенциал в Свердловской области невысок, а обстановка вполне управляема. С одним уточнением – если курирующий внутреннюю политику блок в областной администрации действительно держит ситуацию на контроле. «Мы стремились к тому, чтобы решение вопроса ушло в кабинеты, а не на протестную площадку. Это была провокация со стороны тех людей, которые установили забор, а все хотели, чтобы все прошло мирно. Тут спасибо Володину, что он стал инициатором рабочей группы. В отличие от думы, администрация занимается какой-то конспирологией, чернухой, не предоставляет документы», – сказал политолог, член рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины Константин Киселев.

В сложившейся ситуации главная задача региональных властей – эффективный прогноз принимаемых решений. В Свердловской области это сделать непросто: муниципалитеты часто оказываются один на один со своими проблемами, а, по «теории черных лебедей», спровоцировать массовое недовольство может любой – даже внешне незначительный – повод. Та же история с увольнениями хирургов и жалобами медсестер на низкие зарплаты была прогнозируема еще зимой, когда начались первые публичные заявления сотрудников сферы здравоохранения. В июле о ситуации, например, с зарплатами медсестер в Серове на пресс-конференции было сказано губернатору Куйвашеву, который поручил заняться историей с невыполнением майских указов в медицине одному из своих замов. Однако с жалобщиками ни в тот день, ни неделю спустя никто не связался. Курирующий направление внутренней политики вице-губернатор Сергей Бидонько, который, кстати, два года назад активно вел свою кампанию по выборам в Госдуму на севере региона, на вопрос «Нового Дня», будет ли он включаться в решение проблемы в здравоохранении, лишь кивнул в сторону другого заместителя главы региона – Алексея Орлова. Меньше, чем через месяц начались массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле, едва не забастовал средний медперсонал в Качканаре, министру Андрею Цветкову пришлось ехать на встречу с коллективами больниц Каменска-Уральского, которые также высказывали недовольство. Не говоря уже о том, что примером свердловских врачей вдохновились медики в Челябинской, Кировской, Владимирской областях и на Ставрополье.

Нельзя не учитывать смену руководства силового блока в Свердловской области. Ротация в УФСБ добавит проблем губернатору Евгению Куйвашеву. Ему, вероятно, придется самостоятельно налаживать отношения с новыми персонами, ведь в ближайшее время ожидается назначение не только в «контору», но и в полицейский главк, который живет без руководителя почти год. Сразу два новых силовика для Куйвашева в отсутствие поддержки в диалоге с Москвой могут стать серьезным испытанием. При этом если раньше областные власти, готовя отчеты для Кремля по острым ситуациям, могли попытаться разделить ответственность с силовиками и полпредством, то в случае новых протестов и скандалов, какой прогремел в Нижнем Тагиле, этого сделать уже не получится. Первым нужно время, чтобы начать контролировать ситуацию со своей стороны, вторым Москва очертила круг задач предельно четко – функции надзора за региональными властями и реализация нацпроектов. Поэтому губернатор вынужден будет переформатировать систему управления в регионе, чтобы усилить влияние на процессы в муниципалитетах.

При этом другие собеседники «Нового Дня» указывают на то, что в сложившихся условиях Куйвашеву нужны реальные, действенные союзники в Москве и крупных компаниях, а не слухи о них. От решения этой задачи во многом будет зависеть развитие событий в Свердловской области. «В регионе ожидается несколько крупных, в том числе международных событий, ближайшее из них – Всемирный форум городов в конце октября. Чем выше уровень участия, тем сильнее позиции губернатора – это народная примета», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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