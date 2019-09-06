В екатеринбургской опере снова осовременили «Риголетто» (ФОТО)

В Екатеринбургском театре оперы и балета начнут новый, 108 театральный сезон обновленной версией оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Премьера назначена на воскресенье, 8 сентября. В репертуаре театра опера с первого сезона, но несколько раз постановку обновляли. Нынешней руководит режиссер Алексей Франдетти, двукратный обладатель «Золотой маски». «Наша версия «Риголетто» – психологический триллер, оммаж Альфреду Хичкоку – и по тому, как я вижу вердиевскую историю изнутри и работаю с артистами над ролями, и по визуальной составляющей. Нам важно поговорить о природе «залюбленности» – о тех катастрофах в человеческих отношениях, к которым ведут чрезмерные любовь и опека. Для меня тема любви Риголетто к своей дочери является в опере главной», – сказал он.

Интересно, что постановка станет дебютом для нового главного дирижера театра Константина Чудовского, работавшего над ней вместе с итальянским вокальным педагогом Массимилиано Булло.

Отметим, что до этого «Риголетто» обновляли всего четыре года назад – в 2015 году. Тогда сюжет тоже осовременили. Вместо бала у герцога была вечеринка, бархатные наряды дам заменили юбки-клеш, а главные герои олицетворяли «золотую молодежь». «Герцог и все его окружение – это такая тусовка, богатенькие люди, которым, кажется, все дозволено. Точно такие же есть и в нашей жизни, в любом ночном клубе», – говорил режиссер-постановщик предыдущей версии Игорь Ушаков.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Екатерина Норсеева

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