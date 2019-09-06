В Нижнем Тагиле 10-летний мальчик угнал машину родителей и устроил аварию на парковке (ФОТО)

Третьеклассник из Нижнего Тагила, оставшись дома один, взял ключи от родительской «Лады Приоры», сел за руль автомобиля и поехал в школу. Правда, поездка была короткой – на выезде с парковки 10-летний водитель столкнулся с «Митцубиси». По словам мальчика, прежде он никогда не управлял машиной, но много раз видел, как это делали взрослые. В момент ДТП ребенок был пристегнут ремнем безопасности.

Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, авария случилась сегодня утром в 7.40 около дома №53 на улице Окунева. В аварии никто не пострадал. За рулем «Митцубиси» находилась 32-летняя женщина. Ее водительский стаж – 11 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД она не привлекалась. Женщина прошла медицинское освидетельствование: в момент столкновения машин она была трезва. Теперь родители 10-летнего школьника могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, «выразившееся в отсутствии воспитания и контроля». В ведомстве добавили, что ранее мальчик состоял на учете в ПДН за поджог автомобилей, но был снят с него как исправившийся.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 06.09.19

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