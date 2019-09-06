Житель Ирбита осужден за то, что избил и похитил незнакомца

В Ирбите осужден 28-летний местный житель, который вместе со своим приятелем избил и похитил незнакомца, которого они заподозрили в торговле наркотиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, следствие и суд установили, что вечером 25 марта 2018 года нетрезвый подсудимый и его приятель сидели в автомашине ВАЗ-211340 во дворе одного из домов по улице Кирова в Ирбите. Молодые люди заметили мужчину, которого они почему-то заподозрили в торговле наркотиками, и решили проучить. Напав на мужчину, сообщники начали его избивать, в частности, подсудимый бил жертву взятой из багажника машины хоккейной клюшкой. Сломив сопротивление потерпевшего, злоумышленники засунули его в багажник и увезли с места происшествия. Освободить пленника удалось сотрудникам полиции в тот же день на улице Орджоникидзе в Ирбите.

Первоначально за это преступление был осужден один из злоумышленников – молодой человек 1993 г.р. Потом перед судом предстал и 28-летний подсудимый, который некоторое время находился в бегах. Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 06.09.19

В Нижнем Тагиле 10-летний мальчик угнал машину родителей и устроил аварию на парковке (ФОТО). / «Можно я вам *** покажу?»: в Екатеринбурге суд продолжил рассматривать дело об оскорблении пресс-секретаря полиции в сквере. / В екатеринбургской опере снова осовременили «Риголетто» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»