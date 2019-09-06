российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 сентября 2019, 18:01 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В центре Екатеринбурга бомжи подрались из-за денег (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в центре города на улице Малышева бомжи устроили драку. Как передает корреспондент «Нового Дня», беспризорные, облюбовавшие перекресток напротив храма для попрошайничества, не поделили деньги, и начали драться на тротуаре. Останавливать их никто не стал, прохожие лишь старались избежать столкновения с участниками потасовки.

Бомжи подрались из-за денег в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.19

Житель Ирбита осужден за то, что избил и похитил незнакомца. / В Нижнем Тагиле 10-летний мальчик угнал машину родителей и устроил аварию на парковке (ФОТО). / «Можно я вам *** покажу?»: в Екатеринбурге суд продолжил рассматривать дело об оскорблении пресс-секретаря полиции в сквере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,