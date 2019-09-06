В центре Екатеринбурга бомжи подрались из-за денег (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в центре города на улице Малышева бомжи устроили драку. Как передает корреспондент «Нового Дня», беспризорные, облюбовавшие перекресток напротив храма для попрошайничества, не поделили деньги, и начали драться на тротуаре. Останавливать их никто не стал, прохожие лишь старались избежать столкновения с участниками потасовки.

Бомжи подрались из-за денег в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.19

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