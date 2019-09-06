Лже-Боярский, драки и гол в пустые ворота: «Автомобилист» дома разгромил питерский СКА

Екатеринбургский «Автомобилист» в пятницу вечером одержал яркую победу над петербургским СКА. Матч в КРК «Уралец» получился очень зрелищным – семь голов, незабитый буллит, драки на льду и шоу в фан-секторе.

Первый период прошел без заброшенных шайб, хотя обе команды с самого начала стали играть в открытый хоккей и создали огромное количество острых моментов. У «Автомобилиста» острых атак было чуть больше, СКА навязывал жесткую борьбу, в результате на площадке то и дело вспыхивали драки, а игроки отправлялись в штрафной бокс. Голевая феерия началась во второй двадцатиминутке. Сначала Дэн Секстон прорвался к воротам соперника, ему помешали, и судья назначил буллит. Но штрафной бросок у американского форварда «Автомобилиста» не получился.

Вскоре СКА получил большинство, но Брукс Мэйсек воспользовался ошибкой соперника, выбежал на ворота и пробил Петра Кочеткова – счет стал 1:0. В это время телекамера выхватила на зрительских трибунах мужчину в шляпе и очках, старательно копировавшего Михаила Боярского. Как известно, прославленный актер большой поклонник «Зенита» и всего петербургского спорта. Но его уральский двойник яростно поддерживал «Автомобилист», что вызвало бурную овацию ледового дворца.

В середине периода СКА сравнял счет усилиями Евгения Кетова, причем питерцы играли в меньшинстве. Но хозяевам хватило 11 секунд, чтобы снова вырваться вперед – Евгений Мозер все-таки реализовал численное преимущество «Автомобилиста». В третьем периоде екатеринбуржцам пришлось нелегко. СКА бросил все силы, чтобы отыграться, и за 12 минут до сирены гостям удалось забить второй гол – Артем Зуб опасно бросил, Якуб Коварж отбил шайбу, но она срикошетила от защитника и все же залетела в ворота. Дальше события развивались стремительно. СКА получил еще одно удаление, и «Автомобилист» тут же реализовал большинство – точный бросок нанес Алексей Василевский. На последних минутах гости сняли вратаря, и Брукс Мэйсек добил пятую шайбу в пустые ворота.

«Равная игра обеих команд, тактический рисунок, техническая оснащенность игроков, выполнение игрового задания просматривалось. Много борьбы было, захватывающий матч. Хорошие голы забили, да и в обороне неплохо отыграли. Результатом и игрой нашей команды доволен», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

«Автомобилист» одержал третью победу подряд на старте сезона КХЛ. Это позволило екатеринбургскому клубу возглавить Восточную конференцию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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