СК и прокуратура проверяют колонию в Екатеринбурге, где несколько заключенных порезали себе руки

В исправительной колонии №2, расположенной в центре Екатеринбурга, сегодня утром несколько заключенных устроили акцию протеста и травмировали себя. В пресс-службе ГУФСИН заявили, что пострадавших меньше 30 человек, им не понадобилась медицинская помощь. На место уже выехали сотрудники прокуратуры и следственного комитета для уточнения обстоятельств.

Как рассказала «Новому Дню» старший инспектор пресс-службы ГУФСИН Дина Татаренкова, « сегодня несколько осужденных устроили демонстративно-шантажный акт. Они оцарапали себе руки, царапины обработали, специализированной медицинской помощи не понадобилось. Сейчас колония функционирует в обычном режиме, соблюдается распорядок дня осужденных. Эти заключенные являются сложными нарушителями. Они не хотят выполнять законные требования сотрудников колонии и периодически устраивают такие акции», – отметила собеседница агентства. И подчеркнула, что информация о бунте заключенных в колонии не соответствует действительности.

Сейчас в колонии проводится доследственная проверка. «Принимаются меры к опросу участников инцидента и сотрудников исправительного учреждения, истребуются личные дела и соответствующие медицинские документы осуждённых, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента и установление точного количества пострадавших», – сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области.

В ведомстве подтвердили, что несколько заключенных травмировали себя, но нанесенные раны не представляют угрозы жизни и здоровью. Также в СК опровергли ранее прозвучавшую информацию от родственников осужденных, что пострадавших в колонии было около 200 человек.

К проверке подключилась и прокуратура Свердловской области. Сейчас в ИК №2 работает начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Александр Васильев, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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