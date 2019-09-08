В Первоуральске женщина-водитель сбила на пешеходном переходе 13-летнего велосипедиста (ФОТО)

В Первоуральске 36-летняя женщина за рулем автомобиля Chery сбила подростка на велосипеде, пересекавшего пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Авария произошла вчера в 20.16 около дома №41 по улице Ватутина.

По данным Госавтоинспекции, 13-летний велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мальчик был доставлен в местную больницу. Женщина-водитель рассказала полицейским, что она видела включившийся желтый сигнал светофора, и не снижая скорости планировала успеть проехать пешеходную «зебру», но в результате наехала на велосипедиста. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Фото ГИБДД по Свердловской области

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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