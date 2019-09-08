На довыборах в Госдуму к 15.00 проголосовала лишь пятая часть избирателей

Голосование в Свердловской области проходит при невысокой активности избирателей.

По данным облизбиркома, на 15.00 явка на довыборах депутата в Госдуму по Серовскому округу составила 19,35%. В 2016 году на аналогичных выборах к этому моменту явка была уже 31%.

В Екатеринбурге на Уралмаше к 15 часам проголосовали 12431 человек, или 8,79% от общего числа избирателей. Здесь выбирают, напомним, депутата в свердловское заксобрание. В 2016 году на отчетное время явка составляла 23,7%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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