Свердловский избирком опроверг жалобу на массовый подвоз избирателей

В Свердловской области на интерактивную карту нарушений движения «Голос» сегодня поступило две жалобы – обе касались Алапаевского района. Анонимный наблюдатель заявил, что на УИК №30 организован массовый подвоз избирателей. «И что возмутительно – якобы с разрешения ТИК», – говорится в сообщении. В областном избиркоме пояснили, что указанный избирательный участок не входит в границы Серовского одномандатного округа № 174 и сегодня не работает.

Вторая жалоба касалась незаконной агитации. Житель сообщил, что на автобусной остановке напротив УИК 1078 висит плакат ЛДПР. Свердловский избирком указал, что этот участок также не участвует в довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу. Таким образом, после проверки заявленные нарушения не подтвердились, отметили в комиссии. Напомним, сегодня также проходят местные выборы в семи муниципалитетах Свердловской области – Алапаевского района среди них нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.19

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