В Екатеринбурге голосуют хуже всех – облизбирком обновил данные явки на 18.00

Свердловский избирком обновил данные по явке избирателей на выборах разных уровней на 18.00.

На дополнительных выборах в Госдуму к отчетному времени проголосовали 22,65% жителей Серовского округа. В 2016 году на аналогичных выборах явка была 38,4%.

На дополнительных выборах депутата Заксобрания за два часа до закрытия участков явка составила 11,29%, или 15980 человек. В 2016 году избиратели голосовали в три раза активнее, тогда было 32,98%.

При этом, самый высокий процент голосующих зафиксирован на временных избирательных участках, которые базируются в больницах. Четыре таких участка находятся в Краснотурьинске, Новой Ляле, Серове и Красноуральске – там на выборах депутата Госдумы к 16.00 проголосовали 92,31% избирателей.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга организовано два участка по месту временного пребывания, и там явка на довыборах депутата Заксо на тот же отчетный период составила 80,70% человек, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Также в ИКСО сообщили о явке на местных выборах в Свердловской области. В Верхней Туре и Верхотурье, где сегодня выбирают новые составы дум, явка на 18.00 составила 36,55% и 30,70% соответственно. В остальных территориях проходят дополнительные выборы депутатов. Явка в Тугулымском городском округе составила 47,52%, в Горноуральском округе – 21,80%, В Махневском МО – 32,41%, в Красноуфимске – 19,49%, в Первоуральске – 12,23%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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