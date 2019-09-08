Шипулин набирает 40% на довыборах в Госдуму

После обработки более 50% бюллетеней на довыборах в Госдуму по Серовскому округу лидирует по-прежнему кандидат от «Единой России» Антон Шипулин. Его результат – 40,42% голосов, сообщает ЦИК РФ. Справедливоросс Алексей Коровкин уверенно занимает второе место с 23,16% голосов.

Коммунист Габбас Даутов набирает 17%. У кандидатки от ЛДПР Евгения Чудновец – 7,04%. Представительница «Яблока» Ирина Скачкова и кандидат от «Коммунистов России» Дмитрий Зенов набирают 3,41% и 3,27% соответственно. Результат выдвиженца «Зеленых» Игоря Рузакова – 1,86% голосов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.19

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