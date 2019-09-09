Итоги довыборов в Госдуму в Серовском округе: обновленные результаты

В Свердловской области по состоянию на 7 часов утра обработаны 99,7% бюллетеней по довыборам депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу № 174. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером остается бывший биатлонист, кандидат от партии «Единая Россия» Антон Шипулин – 41,57% голосов. Второе место занял кандидат от «Справедливой России», фельдшер из города Новая Ляля Алексей Коровкин с неожиданно высоким результатом – 24,03%.

На третьем месте кандидат от КПРФ Габбас Даутов – 13,81%. Евгения Чудновец, баллотировавшаяся от ЛДПР, набрала 7,49%. «Яблочница» Ирина Скачкова – 3,55%. Кандидаты от партий «Коммунисты России» Дмитрий Зенов и «Зеленые» Игорь Рузаков – 3,35% и 1,95% соответственно.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

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