За ночь в Екатеринбурге сгорели две машины

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели две машины, еще несколько автомобилей повреждены огнем. Так, на улице Боровой пожар уничтожил легковую Suzuki, пострадали еще три автомобиля, припаркованных рядом. Причины инцидента уточняются.

Той же ночью на улице Ильича загорелся ВАЗ-2104. Машина загорелась из-за неисправности, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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