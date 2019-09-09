«С каждого – по 3500 в месяц!»: избирателей запугали фальшивыми листовками «от КПРФ» (ФОТО)

В Верхней Туре, где вчера выбрали новую городскую думу, может разразиться политический скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ко дню выборов город был буквально наводнен листовками якобы от имени кандидатов от КПРФ Алексея Демакова и Александра Воскрецова, в котором те предлагают ввести новый налог «на развитие города». На листовке указана даже сумма – 3500 рублей в месяц с работающих граждан и 2000 рублей – с пенсионеров. Поскольку население Верхней Туры – около 9000 человек, то в год, указывают авторы листовки, можно собрать 200 млн рублей, «а этих денег Верхней Туре хватит на все!». Какое впечатление произвело такое предложение на жителей дотационного райцентра, можно только догадываться.

Кандидат от КПРФ Алексей Демаков уже заявил о провокации. «Данный материал размещён незаконно. Я не имею к нему никакого отношения. Мои данные взяты без моего участия. Это провокация. Такие листовки мы не заказывали. В данный момент полиция проводит проверку», – написал он на своей странице в соцсети.

Тем не менее, в областном избиркоме пока информации об инциденте нет. Зато, по предварительным результатам, все 100% мандатов в Верхней Туре получила «Единая Россия».

Верхняя Тура, Евгения Вирачева

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