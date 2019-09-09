На ЖБИ и Синих Камнях отключат холодную воду

Екатеринбургский «Водоканал» сообщил о планируемом отключении холодного водоснабжения на ЖБИ и Синих Камнях. С сегодняшнего дня там будут проводить санацию одного из трех основных водоводов, подпитывающих микрорайоны, для чего будет снижено давление в трубах. «Ремонтные работы запланированы на период с 9 по 16 сентября. Участок водовода от Первомайской, 120, до Высоцкого, 2, на время ремонта отключат от системы ХВС, опорожнят и проведут на нем санацию методом «чулка»: новый водовод из полимерных материалов будет затянут внутрь старого трубопровода через колодцы. Раскопки пилотных котлованов и установка специальной техники запланированы на тротуарах, без выхода на проезжие части», – сообщили в пресс-службе МУПа.

Там уточнили, что в микрорайонах будут установлены временные водоразборные колонки – между домами 29-31 на улице 40 лет Комсомола, между домами 12-14 и 16-18 на улице Сыромолотова, а также на Рассветной, 11, и на Сиреневом бульваре, 11. Автоматы по продаже доочищенной питьевой воды «Водоробот» с 14 по 16 сентября будут выдавать воду на ЖБИ и Синих Камнях бесплатно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

«С каждого – по 3500 в месяц!»: избирателей запугали фальшивыми листовками «от КПРФ» (ФОТО). / В Екатеринбурге начинают рассматривать дело сторонника Ходорковского (ФОТО). / За ночь в Екатеринбурге сгорели две машины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»